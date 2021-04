Exigen que se intensifique la búsqueda del femicida Daniel Borlicher. Afirman que está en Paraguay e ingresa a Corrientes. El doctor Juan Arregín, abogado de la familia de Sandra Silguero, víctima de un feroz femicidio por parte de Daniel Borlicher, habló de la necesidad que se intensifique la búsqueda del hombre que está condenado a prisión perpetua, y prófugo de la justicia hace varios años. “Se sabe que está viviendo en Paraguay, e ingresa a Corrientes de vez en cuando”, aseguró.

El doctor Arregín, abogado de la familia de Sandra Silguero, comentó que “el gran problema es que, si bien las familias y las chicas del colectivo de mujeres están activando mucho, entendemos que la justicia tiene que salir a rastrillar para encontrar a este hombre, no puede ser que está siendo buscado, con recompensa y no pueden encontrarlo”.

Arregín afirmó que “pedimos que se intensifique la búsqueda y que la gente colabore porque se sabe que está viviendo en Paraguay, pero ingresa a Corrientes de vez en cuando”.

“Tenemos que insistir que cambie la Política de Estado para que se busque a los femicidas porque la mayoría o se suicida o se fuga y no se lo encuentra más”, remarcó y sostuvo que “el delito no va a prescribir, tiene una condena de prisión perpetua, pero necesitamos que aparezca”.