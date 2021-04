Por el Coronavirus, el 90% de los pacientes en terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo tiene Covid-19 y la edad promedio de internación bajó a los 50 años. Las últimas horas, Bariloche alcanzó el pico de contagios de Covid-19 que registró en enero, con 1.526 casos activos. En sólo una semana, hubo 966 diagnósticos positivos. Con el aumento estrepitoso de la curva, la ciudad cordillerana vuelve a registrar 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Si bien los dos centros privados (Hospital Privado Regional y el Sanatorio San Carlos) no tienen disponibilidad de camas desde las últimas semanas, el hospital Ramón Carrillo solía tener de una a cinco camas disponibles, número que se iba modificando a diario. El escenario cambió este lunes cuando se informó sobre una ocupación plena. “De todos modos, esto cambia día a día y mañana podría liberarse alguna”, dijeron desde el hospital público de Bariloche. El 90% de los pacientes internados en terapia del hospital Ramón Carrillo son casos de Covid-19 positivos. Respecto a las edades de internación, si bien en un principio, promediaba los 60 y 70 años, en este momento ronda los 50 años.

“El promedio ha bajado llamativamente. Está yendo hacia la población de los 40 y 50 años. Hemos tenido un paciente de 23 años. No sabemos por qué. No se puede hacer un análisis simplista de un hecho biológico”, manifestó el médico terapista Juan Pablo Sottile. La secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, Mercedes Iberó, no se mostró alarmada ante el nuevo escenario de contagios y aseguró que “por ahora, no colapsa el sistema sanitario de Río Negro, como sucede en Buenos Aires u otras provincias”.

TERAPIA INTENSIVA

90% de los pacientes internados en el hospital público de Bariloche tiene coronavirus. 12 pacientes están internados en terapia intensiva en el hospital público y otros 8 en seguimiento de clínica médica. “Potencialmente podrían requerir de terapia intensiva. Tenemos el radar prendido todo el tiempo”, dijo Sottile. Recordó que “en el peor momento de la pandemia, Río Negro tuvo un 92% de ocupación en terapia intensiva” y que, en el último tiempo, la provincia logró ampliar su terapia intensiva a 250 camas. “Hoy, tenemos un porcentaje de ocupación en base a 180 camas y tenemos 70 más en condiciones de armarse, según la necesidad”, manifestó. Sottile advirtió que si bien la ocupación alcanzó el 100%, cuentan con “camas que no fueron desarrolladas para terapia intensiva pero permitirían dar respuesta sanitaria”.

“La terapia intensiva es de 9 camas pero con el desarrollo de la pandemia, empezamos a armar otro sector para dar respuesta a lo que se venía. Por eso, armamos una estrategia de terapia ‘b’, con 6 camas más, hasta que se nos acaben los recursos”, dijo. Manifestó que “a diferencia de los privados, el hospital público constantemente busca camas y siempre da respuesta”.

ASEGURAN QUE NO FALTA OXÍGENO

Días atrás, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, comentó que “se triplicó el consumo de oxígeno en cada uno de los hospitales” y pidió una mayor producción. “Si tenemos respiradores, pero no tenemos oxígeno, no sirve de nada”, dijo el funcionario. El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, desmintió que haya faltante de oxígeno en la provincia. “Estamos bien. No nos faltó oxígeno ni en el peor momento del Valle. De hecho, tenemos un grupo con todos los ministros del país y nadie denunció faltante alguno”, admitiendo estar muy atentos ya que el oxígeno “no solo se requiere para terapia intensiva sino para las camas de clínica médica donde se colocan bigoteras y máscaras”.

Respecto al alto nivel de ocupación de camas de terapia intensiva a raíz del aumento de contagios, señaló que “tranquilos no estamos. Sabíamos que la segunda ola, tarde o temprano, iba a llegar. Vamos evaluando día a día. El jueves había 9 camas ocupadas en el hospital de las 18. Al día siguiente, dos, luego una sola y después volvimos a tener más camas. El panorama cambia con la cantidad de casos”, reconoció.

Rionegro.com.ar