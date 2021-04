Llegaron al país 864 mil vacunas de AstraZeneca como parte del mecanismo Covax, en el marco de una iniciativa público-privada para promover el acceso equitativo a estas dosis. Por otro lado, el cargamento de Sputnik V que debía arribar hoy proveniente de Rusia se encuentra demorado porque el vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo debía traer aún no pudo despegar de Moscú.

El avión de la empresa KLM proveniente de la ciudad de Ámsterdam aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 6.20 con la partida del fármaco de Oxford/AstraZeneca correspondiente a abril del denominado Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax), que ya envió a la Argentina 218 mil dosis el pasado 28 de marzo.

De esta manera, el Gobierno contaría con más aplicaciones -además de las más de 7,2 millones de dosis recibidas hasta el momento- para continuar con la campaña de inmunización contra el coronavirus, en medio de un contexto preocupante debido a que muchas provincias corrían el riesgo de quedarse sin inyecciones en los próximos días, a menos de que recibieran nuevos envíos.

Por su parte, el Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas encargado de traer una carga de más de 500 mil dosis de la vacuna Sputnik V todavía se encontraba en suelo moscovita, por lo que el operativo se retrasó por razones que hasta el momento no fueron informadas. Hasta el momento no tenía un horario estimado de regreso.