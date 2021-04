La ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que la Argentina se encuentra “en un momento crítico” por el coronavirus. “Es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia”, admitió la funcionaria en su habitual conferencia de prensa semanal sobre la situación sanitaria en la cual trazó un panorama de la situación epidemiológica y advirtió sobre el riesgo que se enfrenta. Vizzotti dijo que están evaluando el aumento de contagios minuto a minuto, pero afirmó que ésa no va a ser la única variable a tener en cuenta para implementar nuevas medidas, que, dijo, serán anunciadas “cuando sea oportuno y consensuado”. La ministra aprovechó la conferencia para marcarles la cancha a los gobernadores: “Los gobernadores pueden ampliar las medidas en función de las necesidades, dijo.

Remarcó que aún no se verifica en el cifra de contagios si las restricciones que implementó Alberto Fernández lograron marcar un descenso en la curva. “Llevamos 5 días y estamos monitoreando hora a hora la situación. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada. Nuestro sistema de salud está en tensión por el aumento acelerado de casos”.

Insistió en que las reuniones sociales son las principales fuentes de contagio y llamó a postergar todo lo postergable: cumpleaños, bautismos, reuniones. “A mí me están invitando a asados”, dijo para graficar la falta de conciencia en un sector de la población respecto de la situación que se está viviendo. “Las únicas medidas efectivas son las que se cumplen. Si no logramos transmitir eso, va a ser muy difícil.

LOS MEDIOS

“Necesitamos que se sumen los comunicadores a este desafío”, dijo la ministra. “Nuestras prioridades son la salud y la economía. Hagamos lo mínimo indispensable. Vayamos a trabajar, a llevar a los chicos a las escuelas. No hagamos nada que se pueda postergar. Bautismos cumpleaños, reuniones. Les pedimos postergar todo lo que se pueda postergar” agregó.

En ese sentido, ponderó el hecho de que se haya empezado a usar barbijos en los medios de comunicación. “Ponemos en valor que los medios audiovisuales hayan empezado a usar barbijo”, dijo. Y agregó que “necesitamos minimizar las noticias falsas porque pueden llevar a que alguien no quiera vacunarse”.

“Mientras, seguimos vacunando. Tenemos más del 65 por ciento de las personas de más de 80 años con la primera dosis. Si no cumplimos los protocolos, va a ser muy difícil detener la segunda ola”, dijo.

LAS VACUNAS

“Recibimos 7 millones de vacunas. Tenemos la expectativa de recibir pronto un embarque para ampliar la vacunación de mayores de 70 años, pero lo queremos confirmar para comunicarlo”, dijo. Insistió en que “lo que estamos viendo es que en cualquier actividad, la mayor parte de los contagios son fuera del ámbito de trabajo, cuantos más cumplamos las medidas, se convierte en un círculo virtuoso”, finalizó.