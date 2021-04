Matías Almeyda habló del descenso, la pelea Passarella-Grondona y eligió el mejor River de la historia. Matías Almeyda fue un mediocampista que combinaba muy bien la parte técnica y el coraje para enfrentar las situaciones desde la actitud. Ya retirado, así también declara. En un muy interesante Líbero vs, el Pelado habló sobre lo que pasó previo al descenso de River, cómo decidió hacerse cargo del equipo y mucho más, sin filtro.

RELACIÓN CON PASSARELLA

“No le guardo rencor por mi salida de River. Lo quiero a él y a su familia. Tengo un gran respeto hacia la gente. También entiendo que las decisiones que se pueden tomar no son las acertadas y que no siempre se puede estar de acuerdo con todo el mundo. Me quedo con lo lindo, que me hizo debutar en River y me dio la posibilidad de dirigir en el peor momento”, expresó el Pelado. Y agregó: “Del 90 al 2000 para todos era el señor Passarella. Después esos mismos que le decían señor lo maltrataban. Y hablo de alguien que me echó, ja”.

DE JUGADOR A DT

Almeyda contó: “Cuando surgió eso casi nadie lo quería (asumir el cargo). Era ponerte al lado de Passarella y ya te apuntaban que eran Passarella y vos juntos. El que me conocía a mi sabía que no me iba a pasar eso. En ese momento, cuando se da el descenso, fue un vacío y una tristeza muy grande. Al día siguiente lo llamé (Passarella) y le dije que quería ser el DT. Él me dijo ‘vos estás loco, no tenés idea el año que te espera, si te va mal no dirigís nunca más’. Le dije que no me importaba, que sólo quería dirigir a River”.

“Me citó, fuimos a hablar, le dije con quiénes estaba en el cuerpo técnico y que me diera la posibilidad, que con los jugadores lo íbamos a sacar adelante. No todo el mundo quería asumir, pero me acuerdo de todo. La lista es larga pero mejor no hablar. Cuando sos tan fanático no se le cobra mucho al club porque vivís de verdad siendo del club”, siguió con un bombazo al final. “Todos mis compañeros tuvieron su partido de despedida, pero no pude. Tenía que cerrar mi ciclo de jugador, que terminó horrible (por el descenso). Lo mío era amor, no huevos. Era amor de verdad por la camiseta. Cuando volví a jugar a los 35 años les dije que no me pagaran, pero no existía eso, entonces tenía el sueldo mínimo. Fue el amor, la pasión, la bronca, porque yo sé por qué nos fuimos a la B”, planteó.

NOS HUNDIERON MAL

La pelea Passarella-Grondona: “nos hundieron mal”. Almeyda fue muy claro al hablar de esa situación: “La pelea entre Passarella y Grondona fue decisiva. Nos hundieron mal, pero ya pasó. Sirvió porque el presente de River es muy bueno. Alguien tuvo que pagar eso. Ahora muchos hablan mal de Grondona porque ya no está. En ese momento Daniel se lo dijo en la cara porque el manejo no era el ideal”. El Pelado recordó un clásico con Boca que terminó expulsado por Patricio Loustau, a quien criticó duramente. “Adentro de la cancha te dabas cuenta. Cuando nosotros jugamos con Boca, si estaba el VAR no sé cuántos penales nos tenían que cobrar. Fuimos a jugar River-Boca, iba a dirigir Baldassi y esa noche lo tuvieron que operar. Y dirigió el chico Loustau, que es hincha de Boca. No es una acusación, son casualidades. Me expulsó y antes le venía diciendo ‘vos me vas a echar porque sos del sistema’”, subrayó. Sobre su reacción, besándose la camiseta enfrente de La 12, sentenció: “Era el amor mío y la protesta. Me hubiera encantado hacerlo después de hacer un golazo contra Boca. Yo jugaba como un hincha. Tuve dos juicios esa vez, incitación a la violencia y otra cosa más, no me querían dejar salir del estadio. Era mi manera de sacar esa injusticia que había vivido adentro. Yo estaba grande como para no darme cuenta”.

TyC Sports