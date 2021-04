Hasta la intendente se contagió. Esta localidad de Corrientes, más del 10 por ciento de su población tiene coronavirus. Es Cruz de los Milagros, en el Departamento Lavalle, donde la segunda ola de la pandemia golpea fuerte. Ayer había 33 casos activos y, de acuerdo a la estimación de su población, más del 10% de ella tiene el virus. La intendente Roxana Gómez también tiene el virus.

La localidad de Cruz de los Milagros se encuentra en Fase 3 y cerca de un centenar de casos activos de Covid19 de los cuales 33 fueron detectados este martes. “Creemos que se van a ir reduciendo la cantidad de casos, dado que se contagiaron todos los nexos que pudieron haber surgido de los primeros infectados”, señaló la intendente Roxana Gómez, quien también se contagió de Covid19 y permanece aislada. La población está prácticamente cercada. Cruz de los Milagros tiene directa relación social y comercial con las localidades de Goya, Lavalle y Santa Lucía. Gómez, asilada en su casa por dar positivo de Covid19, comentó que (lunes) “fui testeada y el resultado fue positivo aunque me siento bien; hasta el momento no presento ningún síntoma”. Sobre la trazabilidad de los casos destacó que “se está trabajando en ello, porque hay muchos casos diferentes a los primeros que se dieron que fue de gente que comercializa sus productos en ciudades cercanas como Santa Lucia, Goya o Bella Vista”. Explicó que “los casos que surgieron ahora tienen que ver con los primeros de la semana pasada: son de familias que estaban aisladas por tener algunos de sus integrantes Covid19 hace 15 días atrás”.

Destacó que de todos los casos surgidos en Cruz de los Milagros “fueron derivados dos al hospital de campaña y, afortunadamente, uno de ellos hoy fue dado de alta”. Sobre el estado de la gente en la localidad sostuvo que “está con miedo, se cuida mucho y no es para menos con la cantidad de casos que se dieron”. La Policía “está trabajando intensamente haciendo cumplir las normas al respecto”. Sobre como coordina el trabajo en la localidad ante su aislamiento, Roxana Gómez señaló que “afortunadamente me acompaña un equipo y hay gente que está trabajando en ello y se encuentra bien”.