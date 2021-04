“No va a parar hasta terminar”. Habló la abogada Margarita Sosa atacada por su ex pareja: “Estoy segura que no va a parar hasta terminar lo que empezó“. Exclamó.

“Física y psicológicamente no me siento completa, pero estoy mejor”, sostuvo la doctora Sosa, la abogada atacada por su ex pareja en pleno microcentro de la Capital la semana pasada.

Recordó detalles de aquel fatídico momento que pudo haber terminado en tragedia en pleno centro correntino. “Le dije ‘mi amor no me mates‘ y él quedó pálido mirándome, después dejó de atacarme”, comentó. En un testimonio desgarrador la víctima de violencia de género alertó “estoy segura que no va a parar hasta terminar lo que empezó, estoy segura que no va a parar hasta matarme”, alertó desde radio Sudamericana.