En Corrientes se realizaron treinta interrupciones de embarazos. La directora de Salud Materno Infantil, Adela Saade, explicó alcances que ha tenido la normativa en el territorio correntino. Recordó que, si bien los médicos pueden ser objetores de conciencia, se debe garantizar el acceso al procedimiento a toda persona que lo solicite. La titular de Salud Materno Infantil en Corrientes, habló de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su implementación la provincia. De acuerdo a la profesional ya son treinta los procedimientos llevados a cabo, de los cuales 29 se concretaron en Capital y en la ciudad de Esquina. El 15 de enero, el Gobierno Nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020. Esta normativa regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto, garantizando la protección de la salud, la prevención de las complicaciones y fallecimientos derivados de malas prácticas abortivas.

Adela Saade explicó que en todo el territorio provincial son 13 las maternidades que cumplen con las condiciones neonatales necesarias y el protocolo correspondiente para realizar la intervención con seguridad. Los hospitales Llano y el Materno Neonatal son las instituciones que han realizado las acciones en Capital. Sobre instituciones privadas declaró que no posee registro que se haya practicado un aborto legal en los últimos meses por protocolo IVE.

“Lo primero que se hace cuando la paciente consulta es una consejería, lo que está destinado a explicar el procedimiento en sí y a sugerirle los métodos anticonceptivos que tiene a su alcance para evitar un futuro embarazo no deseado”, especificó la profesional con respecto al escenario previo a la interrupción del embarazo. “Hay muchas mujeres que no consultan o consultan tarde por eso sugerimos que se hagan consultas y controles con regularidad, sobre todo para tener una salud y un bienestar general”, recomendó. “La medicación (misoprostol) se entrega a contra entrega de la previa presentación de una planilla que avale y deje constancia de la realización de la intervención. La Provincia hizo una compra de misoprostol por fuera de lo articulado con Nación para garantizar que exista un back up de la medicación en caso que alguna persona lo necesite”, remarcó Saade.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Si bien existen profesionales que por la misma ley de la IVE tienen el derecho a realizar objeción de conciencia, es decir negarse a realizar la interrupción del embarazo por motivos éticos o religiosos, Saade subrayó que desde los hospitales tienen la obligación de garantizar el acceso al procedimiento. “Lo que tenemos que recordar como primera medida es que el médico, el profesional, puede ser objetor de conciencia, pero no puede objetar conciencia la institución. Se debe garantizar el acceso al procedimiento”.