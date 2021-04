Más allá de la fuerte Pandemia de Coronavirus en Corrientes y a pesar de la explosión de casos, descartan retroceder a Fase 1 en Goya. Lo subrayó el intendente de esa ciudad Ignacio Osella. “Por ahora no evaluamos retroceder a Fase 1. Estamos preocupados, pero ocupándonos”, sostuvo el jefe comunal. “La economía no se puede parar más, y todos debemos hacer el esfuerzo para salir de esto”, sostuvo quien hoy será vacunado hoy en Goya. “Estamos preocupados pero ocupados. Hay un equipo de epidemiología de la Provincia en la ciudad. Hoy se trabaja en los nexos y siguen los testeos masivos en Plaza Mitre y en los barrios; y a su vez se estará vacunando a otro sector etario entre los cuáles me incluyo”, dijo desde radio Dos. “Estamos comprando kits de testeos para continuar en este trabajo que es fundamental. La gente no debe asustarse por la detección de casos. Nos sorprende la cantidad de personas sin síntomas y que tiene el virus”, admitió.

Con respecto a las clases presenciales, aclaró que “esa es una decisión que nosotros no tomamos, pero estamos analizando permanentemente y, por ahora, los focos no vinieron de las escuelas. Sí de algunas puntuales como la escuela del barrio Belgrano que no respetó los protocolos, y por eso fuimos ahí en primer lugar”. Goya, como se sabe, está en Fase 3: “por ahora no evaluamos retroceder a la fase 1”, agregando que “estamos con esta estrategia: testeos masivos, vacunación a full y la concientización de la gente. La gente debe entender y respetar lo que se le dice”.

“Este año nos está pegando fuerte, pero si hacemos bien las cosas vamos a salir. De algo estamos seguros: la economía no se puede parar más. Esa es la realidad”, sostuvo Osella y agregó que “tenemos toque de queda desde hace un mes. En Goya no está habiendo fiestas clandestinas. Tendremos medidas particulares, específicas, pero sin bajar de fase”. Aseguró que “a la noche se nota el parate. Después de las 00:00 se paraliza todo. Durante el día el movimiento es casi normal”, agregó.