Boca Unidos se durmió y Chaco For Ever se lo empató al final del encuentro, que culminó 1-1 en el Estadio Leoncio Benítez de Corrientes. El conjunto dueño de casa se puso en ventaja con un gol de Juan Francisco Esteche a los 33 minutos del segundo tiempo luego de un rebote tras un tiro de Martín Peralta. Pero a los 47, cuando expiraba el partido el “negro” igualó a través de Enzo Bruno. Al aurirojo le habían anulado un gol legítimo, por una posición adelantada inexistente de Peralta. For Ever se había quedado con un jugador menos por la expulsión del volante Oscar Gómez a los 17 minutos del complemento con una pelota parada. Con este resultado los correntinos quedaron en mitad del grupo B del Torneo Federal A.