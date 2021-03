Tras el ataque de su ex pareja, evoluciona la abogada apuñalada y podría ser dada de alta. De acuerdo a lo detallado por el director del Hospital Escuela, Dr. Salvador González Nadal, la mujer que fue brutalmente agredida por su ex pareja, se encuentra internada en sala común y evolución favorable. Las heridas no dañaron órganos del tórax. Indican que podría ser dada de alta si continúa en buen estado. González Nadal se refirió al estado de salud de la abogada de apellido Sosa que fue brutalmente atacada por su ex pareja. La mujer estaba trabajando en su estudio jurídico cuando fue apuñalada sorpresivamente por un hombre identificado como Sergio Soto. “La paciente ingresó con una herida de arma blanca, tenía neumotórax, se la logró estabilizarla y la llevamos a quirófano. Podemos decir que fue una herida afortunada porque no afectó a los órganos del tórax”, describió.

“Viendo el buen estado general de la mujer, pasó a una de las habitaciones de piso y estamos haciendo un seguimiento sobre su evolución. Si continúa de esta manera, evaluamos darle el alta”, agregó en declaraciones radiales. El atacante fue detenido en el momento del hecho y fue trasladado a la Comisaría Cuarta.