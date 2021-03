Vengo con mis convicciones intactas

En el Congreso, Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias: “Vengo al Congreso con mis convicciones intactas”, señaló. El presidente encabezó la Asamblea Legislativa sin militancia y bajo estricto protocolo por el coronavirus. Inauguró este lunes el 139° período de sesiones ordinarias con un mensaje ante la Asamblea Legislativa, donde hizo un balance de su primer año de gobierno y trazó los principales ejes de las medidas que instrumentará en 2021. Lo hizo en un escenario atípico y sin invitados con motivo de las normas sanitarias de prevención por la pandemia de coronavirus.

El presidente dio su tercer mensaje ante la Asamblea Legislativa desde un recinto de la Cámara de Diputados sin invitados especiales, ya que buena parte de los legisladores siguió las instancias del discurso de manera virtual. También fue atípico en las inmediaciones: Alberto Fernández agradeció el sábado, a través de Twitter, a las organizaciones políticas y sociales que convocaron a una movilización en las calles, pero pidió que su mensaje sea seguido “en forma remota” ya que la pandemia de coronavirus “aún nos ataca”.

PRINCIPALES FRASES

– “Llego con mis convicciones intactas y el corazón abierto de quien puede reconocer errores y con la certeza de que unidos pudimos dar pasos históricos”.

– “Hace un año éramos atacados por ese virus que era capaz de hacer estallar el sistema sanitario y llevar a la muerte a miles de ciudadanos. Se inició una crisis mundial, una situación inesperada y caótica”.

– “Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar la enfermedad y la muerte”

– “Evitamos que colapsara el sistema de salud”

– “Desde el primer día enfrentamos críticas: los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot internacional”.

– “Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio ni ante la crítica injusta”.

– “Construimos 12 hospitales en tiempo récord. Nuestros trabajadores de la salud dieron un ejemplo. Nuestros empresarios se movilizaron junto al Estado, Iglesia y movimientos populares”.

– “Les pido por favor que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso de reconocimiento para el personal de salud, para que sienta a lo largo y a lo ancho del país”

– “He sufrido con cada fallecimiento”.

– “Nada es sencillo, el Gobierno dialoga con países y empresas que fabrican vacunas. Facilitamos ensayos clínicos. Argentina y México producimos juntos la vacuna de Oxford y AstraZaneca. Participamos en COVACS. Desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor de lo esperado dosis de la vacuna Sputnik V. Sabemos que hay dificultades en la producción de vacunas, pero conocemos las dificultades del mundo. El 10% de los países acapara el 90% de las vacunas existentes”.

“Seguiremos trabajando y consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos”.

“En este plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos. Cuando dijeron que esas reglas fueron transgredidas, aún cuando en lo personal me causaba mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían”

– “Cualquier gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”

– “A quienes señalan errores de buena fe, les agradezco de corazón. No somos infalibles. A quienes sistemáticamente bombardean esta gestión, les reconozco la perseverancia, pero no van a lograr su propósito”.

– “No me voy a dejar arrastrar por ningún tipo de provocación, provenga de donde provenga. Cuando más profunda fue la crisis, más se templó mi espíritu. La inmensa mayoría del pueblo sabe que vamos camino a la recuperación y reconstrucción de este país”.

– “Debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”.

– “Tuvieron cuatro años para hablar, ¿por qué no me dejan hablar a mí por favor?”

– “El problema no ha concluido. El endeudamiento con el FMI es particular. A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

– “Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”.