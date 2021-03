Vacunación: activaron el botón “Perdí mi turno”

En la Campaña de Vacunación en Corrientes: Ya está activo el botón “Perdí mi turno”. Desde la SUSTI, se informó que está activo el botón “Perdí mi turno” en el marco del Programa de Vacunación Anti Covid en Corrientes. A través de esta alternativa, todas aquellas personas que no asistan al turno asignado deberán solicitar se le otorgue un nuevo día y horario. “El turno no se pierde, solo se solicita nuevo día y horario”, precisó Federico Ojeda, a través de Twitter. La medida establece que las personas que están en la situación mencionada, deberán ingresar al link de la página del Gobierno:

https://vacunate.corrientes.gob.ar/ vacunate

En la pestaña que desde la 00:00 hora de mañana se habilitará que se denomina Perdí mi Turno. A partir de ahí el sistema le guiará para obtener el día y horario de vacunación. Desde el Gobierno se consigna que esta medida está destinada a evitar aglomeraciones innecesarias en los puntos de vacunaciones, que se generan a partir de las concurrencia de personas que no cumplieron con las fechas estipuladas para inocularse la vacuna, los que a partir de mañana tendrán la posibilidad de gestionar un nuevo turno, dejándose expresamente aclarado que hasta que no se le asigne el mismo no deben concurrir a ningún centro de vacunación.