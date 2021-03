Un súper vende productos que se “vencen” rápido

Hubo numerosas corridas durante el fin de semana. Vecinos que viven en los barrios camino a Santa Ana, se quejaron que una conocida cadena de supermercados, afincada en la zona, vende productos envasados con fechas más allá de su vencimiento. No es la primera vez que denuncian una situación similar. Ahora, algunos de los perjudicados sufrieron de enterocolitis. El producto, pan figaza, tenía que fenecer varios días después, el 15 de marzo, pero 24 horas más tarde de su compra, el 13 de marzo, se presentaba lleno de moho. Los controles de bromatología municipal no llegan por esos lugares distantes. Ante la protesta, los responsables del comercio ubicado en cercanías del golf club, solo atinaron a cambiar el pancito por un paquete nuevo. Pero las corridas al baño durante todo el fin de semana, no fueron indemnizadas.