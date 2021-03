Tras nueve meses: liberaron los detenidos por el robo a Rentas

Quedaron libres los dos acusados del robo en oficinas de Rentas de Corrientes. Chuchi Benìtez y Javito Acebedo estaban presos desde hace nueve meses: el 26 de junio de 2020 tras varios allanamientos en sus domicilios, fueron acusados de ser los autores materiales del robo de más de un millón de pesos del interior del edificio de Rentas, ubicado por avenida Pujol 2330 de la ciudad de Corrientes. Pasaron nueve meses detenidos y fue la misma justicia, en la figura de la jueza de Instrucción Nº5, doctora María Amelia Zair Nicolás, desestimó la mayoría de las pruebas presentadas por la fiscalía y los investigadores policiales, por entender que hay falta de mérito en la acusación sobre los dos acusados, por lo que la investigación del caso volvió a foja cero.

El abogado de los acusados, doctor Jorge Adrián Barboza dijo que “la causa fue armada literalmente para acusar a Benítez y Acebedo, ya que ninguna de las pruebas que presentó la fiscalía y la policía se sostuvieron en el tiempo. Fuimos presentando todas las pruebas de que la acusación, no era sustentable y la jueza, con muy buen criterio, desestimó la imputación”, sostuvo el letrado. “La policía no pudo demostrar fehacientemente que Benítez, ni Acebedo son las personas que aparecen en los videos que viralizaron, ya que ninguna cámara de seguridad, ni de adentro del edificio, ni externas, de las casas lindantes o de comercios cercanos muestran los rostros de los acusados. Los condenaron socialmente, sin tener las pruebas concretas”, agregó.

La medida judicial no exime por completo a los dos acusados. La fiscal del caso aún puede apelar la medida ante la Cámara de Apelaciones, con fundamentos consistentes. No obstante, la jueza Zair Nicolás dispuso una prórroga de seis meses más de plazo para que los investigadores y la fiscal aporten pruebas contundentes en contra de Benítez y Acebedo, caso contrario todo apuntaría al sobreseimiento de ambos.

Roberto Zorrilla