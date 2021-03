Trabajosa victoria de Regatas sobre Platense

Regatas Corrientes debió trabajar mucho para quedarse con la victoria frente a Platense por 55 a 53. La figura del juego fue Leandro Vildoza con 11 puntos y 4 rebotes. El miércoles 22:30 por TyC Sports se medirá con Obras. En la tarde del martes en el Héctor Etchart, Regatas Corrientes se enfrentó a Platense por la 34ª fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, para volver a la victoria luego de la derrota con Boca. Un inicio eléctrico de Regatas, con buena efectividad del perímetro, lo puso arriba 8 a 2 en los primeros 2 minutos de juego, aunque Vázquez rápidamente movió el banco (5 puntos desde allí en el tramo) y emparejó la historia poniéndose 10 a 9 abajo promediando el parcial.

El duelo entró en una meseta, con muchos errores ofensivos de ambos, donde pasaron casi 3 minutos sin que nadie anote, hasta que un doble de Bernardini puso al frente al “calamar” (10 a 11). El último minuto y medio fue todo del “remero” con el aporte de su segunda unidad, poniendo un parcial de 8 a 0 (4 de Giordano y 4 de Cáffaro), para cerrar el primer cuarto 18 a 11 a su favor.

En la segunda parte Platense encontró una muy buena circulación de balón en el ataque y logró de la mano del ex Regatas, Alejo Montes, puntos desde el perímetro para mantenerse en juego. Ajustó la defensa y complicó al “fantasma” que le costó llegar con comodidad al canasto rival. Así, promediando el cuarto, el trámite estaba en 26 a 20 con Regatas arriba.

El “fantasma” se secó en ataque, no pudo romper la dura y sólida defensa del “calamar” y no encontró eficacia en los tiros a distancia, mientras que Platense tomó eso como una oportunidad y comandados por Montes se puso abajo por apenas 2 puntos, 28 a 26, cerrando así un primer tiempo con un score sumamente bajo.

Tras el descanso largo, nuevamente un inicio dinámico le dio a Platense un parcial de 0 a 5 para pasar al frente por 3 puntos en apenas 1 minutos de juego (28 a 31). Regatas volvió a poner el juego en total paridad con 5 puntos seguidos, y luego la tónica se mantuvo por allí pasados los 6 minutos de juego, igualados en 39.

Un gran momento de Vildoza (8 puntos en el cuarto) con un rebote-asistencia para Carreras y posterior triple, le devolvió la ventaja al “fantasma” por 45 a 41 en el minuto de cierre, pero luego, en los últimos segundos, una jugada de tres oportunidades concluyó con un doble de Aprea sobre la chicharra, para cerrar el tercer periodo 45 a 43.

El capítulo final comenzó con mucha imprecisión de ambos lados, casi 2 minutos demoró Platense para convertir los primeros puntos del cuarto, que pusieron todo en tablas con 45 por lado.

El “remero” demoró más de 3 minutos para sus primeros puntos, que llegaron en las manos de Cáffaro, y jugada seguida un doble y falta de Tabárez le dieron a los correntinos una leve ventaja, 50 a 46, en casi 4 de juego.

En un duelo con goleo bajísimo, a falta de 2 minutos y fracción para el fin, Morales clavó un misil de 6,75, más un simple de Vázquez empataron nuevamente la historia, 50 iguales. Con 1 minuto clavado, Lockett convirtió un tiro libre para pasar al frente por la mínima, y luego Vildoza con un doble largo le devolvió la ventaja al “fantasma” (54 a 53) con 45 segundos por jugar. El “calamar” desperdició dos tiros desde la línea de simples y Vildoza liquidó la historia con un simple, para que Regatas gane 55 a 53. El “remero” vuelve a la victoria tras la caída con Boca, y ahora, el miércoles a las 22:30 se medirá ante Obras en el Templo del Rock, televisado por TyC Sports.

SÍNTESIS

Regatas 55: Leandro Vildoza 11, Juan Pablo Arengo 8, Martín Fernández 2, Patricio Tabárez 8 y Tayavek Gallizzi 7 (fi); Agustín Cáffaro 10, Xavier Carreras 5, Marco Giordano 4, Paolo Quinteros y Juan Pablo Corbalán. DT: Lucas Victoriano.

Platense 53: Facundo Vázquez 4, Alejo Montes 8, Lucas Goldenberg 8, Juan Morales 9 y Julián Aprea 7 (fi); Andrés Lugli 4, Matías Bernardini 8, Phillip Lockett 5 y Federico Copes. DT: Alejandro Vázquez.

Parciales: 18/11, 28/26 (10/15), 45/43 (17/17), 55/53 (10/10).

Jueces: Pablo Chiti, Leonardo Zalazar y Micaela Prado.

Estadio: Héctor Etchart.