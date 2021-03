Tevez en duda para jugar ante Vélez

La duda de Miguel Russo se debe a que “El Apache” estuvo ocho días sin entrenarse tras el fallecimiento de su padre, y no quiere correr riesgos antes del Superclásico del domingo 14 de marzo, en la Bombonera. Carlos Tevez, capitán e ídolo de Boca Juniors, estará en la lista de convocados para visitar el domingo a Vélez Sársfield y aunque tiene muchas chances de ser titular, aún no está confirmada su presencia desde el inicio. La duda del director técnico Miguel Russo se debe a que Tevez estuvo ocho días sin entrenarse tras el fallecimiento de su padre, y no quiere correr riesgos antes del superclásico del domingo 14 de marzo, cuando Boca reciba a River en la Bombonera.

Tevez se reincorporó a los entrenamientos el martes, después de instalarse una semana en su campo de la localidad bonaerense de Maipú junto con su familia, donde hizo movimientos físicos livianos, que no es lo mismo que un entrenamiento con el plantel. En la práctica de mañana se verá si el “Apache” jugará desde el comienzo en Liniers, o si estará en el banco de los suplentes para ingresar si el equipo lo necesita. De no ser titular Tevez, podrían entrar Exequiel Zeballos o Luis Vázquez, los juveniles que fueron titulares el miércoles en la victoria ante Claypole por 2 a 1 por la Copa Argentina. Ambos jugadores no estuvieron hoy en el partido de reserva que Boca le ganó 2-0 a Vélez.

El posible once para jugar el fin de semana en el estadio José Amalfitani sería con Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Zeballos o Vázquez o Tevez y Mauro Zárate. De esta manera, habrá dos variantes respecto del equipo que igualó en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional 1 a 1 ante Sarmiento en la Bombonera. Una será el ingreso de Lisandro López por el lesionado Carlos Izquierdoz, quien mejora de su lesión condral en la unión esterno-costal: el defensor confía en poder estar, aunque sea en el banco de suplentes ante River en el Superclásico del 14 de marzo. Y la otra es el posible ingreso de Tevez o en su caso los juveniles Zeballos o Vázquez por Eduardo Salvio, lesionado en el partido ante Sarmiento, quien se tendrá que operar de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y estará inactivo al menos durante seis meses. La secretaría de fútbol y el cuerpo técnico boquense no encontraron la posible incorporación ante la lesión del Toto Salvio, ya que no convencieron los refuerzos ofrecidos y los que gustan son difíciles de conseguir por un tema económico. Boca tiene aún algunos días para concretar una operación y aunque parece muy difícil, todavía en el club de la Ribera no pierden las esperanzas de conseguir un refuerzo. El que también tiene posibilidades de ser convocado para el partido ante Vélez es Ramón Wanchope Ábila, quien se operó de hernia inguinal a principios de este año: podría ir al banco de los suplentes el domingo. El defensor Marcos Rojo y el volante Agustín Almendra volvieron a practicar fútbol. En el cuerpo técnico consideran que la próxima semana ya podrán trabajar a la par del resto del grupo. Boca enfrentará a Velez de visitante el domingo desde las 21:30, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con arbitraje de Diego Abal.