Suspendieron la peregrinación de los tres pueblos a Itatí

Los fieles de San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria se quedarán sin la travesía anual que honra a la virgen hasta que estén dadas las condiciones sanitarias. La peregrinación de los tres pueblos hacia Itatí, que une a los devotos de San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria, no se realizará este año debida a la pandemia por Coronavirus, más aún ante la amenaza de una segunda ola del Covid-19. Lo anunció el párroco de San Cosme, Luis Ríos. En un medio de la localidad homónima, el religioso expresó que “vamos a esperar un tiempo. No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hacen quienes nos cuidan la salud, por el hecho que se nos ocurre decir que tenemos fe”.

Ríos precisó que “se ha decidido conjuntamente entre Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme suspender la peregrinación porque no están dadas las condiciones sanitarias, en todos los pueblos hay casos de COVID-19”. En el informe epidemiológico de este lunes, informaron que se registraron 3 casos nuevos en Paso de la Patria, en tanto que el domingo 21, se registraron 3 casos nuevos en Santo Tomé.

San Luis del Palmar Hoy