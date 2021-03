Una madre fue defendida por sus pequeños hijos: “Les dije que no lo vuelvan a hacer”. Fue en el intento de robo a una mujer. Mariclé Bértoli es la madre abordada por un delincuente, que intentó sustraerle su cartera y cuyos hijos de 6 y 8 años la defendieron del hecho. La mujer relató detalles del incidente y comentó que temía perder sus documentos, que era lo único que tenía en la cartera, porque podía volver a viajar a Formosa a ver a su madre. Les pidió a sus hijos que no intervengan en otros robos para evitar ser heridos por si los delincuentes están armados.

Dos delincuentes que circulaban en moto vieron a una mujer estacionar su camioneta a metros de la esquina de las calles Quinquela Martín y Heredia del barrio San Gerónimo y la convirtieron en su objetivo. La interceptaron y uno de ellos se le fue encima para arrebatarle la cartera, pero se toparon entonces con un inesperado obstáculo para sus planes. La víctima de los motochorros comentó desde Sudamericana que el sujeto que intentó atacarla no había advertido que adentro de la camioneta estaba su beba y su hijo de 6 años. Cuando el delincuente la abordó comenzó a “gritar como loca”, según sus palabras y allí su hijo salió corriendo de la casa a defenderla. Posteriormente, salió una empleada de la casa y el marido de la víctima.

Una cámara de seguridad ubicada en la zona de ese barrio correntino registró el dramático forcejeo entre los chicos y el agresor que, afortunadamente, decidió correr hasta la moto en la que lo esperaba su cómplice y escapar en lugar de sacar un arma y convertir el robo frustrado en una tragedia. La madre relató que el chico de ocho años “se colgó del cuello y comenzó a golpearlo en la espalda y “yo le pegaba mientras intentaba quitarme la cartera”. En el bolso, comentó, no llevaba más que los documentos de identidad y no contaba con dinero. “Tenía el celular en la mano, si quería se lo podía llevar, pero quería la cartera”, recordó Mariclé manifestando que ese día viajó a Formosa para ver su madre, después que en esa provincia se habilitara el ingreso de visitantes, sin necesidad de aislarse en un centro.