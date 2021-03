Solicita vacuna anti covid para su hijo con discapacidad

Un padre correntino solicita una vacuna anti covid para su hijo con discapacidad. Guillermo Ferrand, es papá de un chico de 20 años, que tiene retraso madurativo, contó su preocupación y pedido, para que empiece a vacunarse contra el covid a personas con discapacidad. “Las personas con discapacidad no son consideradas personas de riesgo por eso necesitamos y molestamos, porque queremos que los tengan en cuenta, tenemos una impotencia de saber que no se hace nada”, remarcó.

Ferrand comentó que “el tema de la vacunación para las personas con discapacidad es importante, hablo por mi hijo, pero hay muchos chicos que necesitan, pasó de ser una inquietud a una preocupación”. Detalló que “en Buenos Aires una agencia relevó que las personas con discapacidad mueren por covid en un 7%, vemos que no son tenidos en cuenta a nivel nacional ni a nivel provincial”.

De la vida diaria de su hijo con discapacidad, Guillermo comentó que “no lo llevamos más a estimulación ni kinesiología para cuidarlo, aunque sabemos que lo perjudica, sabemos que es muy vulnerable, y lo tenemos encerrado prácticamente, no podemos salir a la calle porque no saben, no son conscientes del peligro y el riesgo que corre su vida ante este virus”. Guillermo remarcó que “las personas con discapacidad no son consideradas personas de riesgo por eso necesitamos y molestamos, porque queremos que los tengan en cuenta, tenemos una impotencia de saber que no se hace nada”.