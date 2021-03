Sin aprobación europea Italia fabricaría la vacuna rusa

En medio de un contrapunto entre Rusia y la Unión Europea por la aprobación de la Sputnik V, el desarrollo será fabricado en Italia a partir de julio. La Cámara de Comercio Italo Rusa, en un hecho calificado como inédito, confirmó el proceso. El bloque europeo aún no autorizó al fármaco. Aseguran que harán diez millones de dosis hasta el 1 de enero de 2022.

Si la vacuna no se autoriza en Europa de aquí al 1 de julio del 2021, la producción será adquirida por el fondo soberano ruso, y distribuidas en los países donde ya se aplica. Por ahora fue habilitada por 46 naciones. En Argentina esperan que esta semana haya noticias por nuevos envíos. Por el momento no hay novedades.

Crece la incertidumbre, ante la posible aparición de una segunda ola de contagios más severos, con la llegada del frío. Este fin de semana deberían partir vuelos hacia Moscú. Sin noticias en el frente.