Si voy a Corrientes solo es para ganar

Aníbal Fernández sobre su posible rol de normalizador del PJ correntino, aclaró que “el presidente decide“. Se refirió a la posibilidad de que se pueda confirmar su rol de normalizador del Partido Justicialista de Corrientes. “Alberto Fernández debe estar convencido, yo lo haría con gusto y no iría a otra cosa que no sea a ganar“, aseguró. Ante los rumores de su llegada del martes a Corrientes como interventor del Partido Justicialista, sostuvo que fue una declaración del ex gobernador y actual presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, Ricardo Colombi. “Es un hombre del radicalismo y no me representa, lo ha hecho con la intención de embarullar, es un pillo“.

“Yo voy a ganar, no iría a otra cosa y para eso hay que sumar a todos y a todas”. Destacó que “el objetivo es ganar” las elecciones en Corrientes y dialogar “absolutamente con todos”.

Destacó que no tiene a “nadie” en Corrientes para concretar un interés personal y recalcó que “el único objetivo es el partido”. Recalcó que su posible rol de normalizador del PJ de la provincia, depende de una decisión de Alberto Fernández: “El presidente debe decidir, debe estar convencido de entrometerse en la política de Corrientes y yo con gusto lo haría, voy a hablar con todos los hombres y mujeres que tengan ganas de hacer bien las cosas”, indicó.

Si el presidente decide, me tendrá en Corrientes

Explicó que sostuvo que “no le interesa” la presidencia del Partido Justicialista para iniciar el proceso de recuperación del partido en Corrientes. “El martes no voy a estar“, aseguró en referencia a los rumores de su llegada a la provincia y recalcó que “es necesario que el presidente decida que se debe encarar de alguna forma la situación, no somos gobierno en Corrientes hace muchos años y lo importante es que conozco la dirigencia hombre y mujer, lo fundamental es dialogar con todas las personas del peronismo y de todos los sectores para generar el triunfo y gobernar”.

“Me llamaron muchos compañeros, eso me entusiasma, hay que trabajar mucho pero el Presidente decide, debemos estar convencidos que vamos a ir a ganar”, enfatizó e insistió que las decisiones se confirmarán las próximas horas: “No hay tiempo que perder”.

“No puedo hablar de un nombre, voy a hablar con todos, hay que crear una alternativa para que el peronismo se ponga las pilas y se prepare para ganar”, cerró ex ministro del Interior, Justicia y ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

