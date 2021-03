Luego del anuncio nacional por la pandemia de Coronavirus, Corrientes no tendría restricciones nocturnas ni turísticas para Semana Santa. El Gobierno de Corrientes no se adherirá al Decreto Nacional que recomienda restricciones a las distintas jurisdicciones del país vinculadas al turismo y la movilidad nocturna. “Hasta este momento se viene trabajando con el sector turístico cómo lo hacíamos en los últimos meses, con los protocolos correspondientes”, resumió este lunes el ministro de Turismo. Sebastián Slobayen sostuvo que “no tenemos ninguna disposición que limite las actividades; por eso siempre destacamos como principal concepto el cuidado de los turistas”.

“Los intendentes están concientizados de la problemática que estamos atravesando, conscientes de lo importante que es el turismo para sus economías”, indicó Slobayen agregó que “hay una reactivación del sector a paso firme”. Fuentes gubernamentales comentaron desde radio Dos que no se anunciarían nuevas medidas en la Provincia luego de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en la noche del domingo.