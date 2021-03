Se durmió y volcó sobre la ruta nacional 12

Pese a que el automóvil quedó prácticamente destruido, el involucrado en el siniestro vial, un hombre de 71 años, se salvó del violento hecho y sólo presenta lesiones externas. El siniestro vial se registró sobre la ruta nacional 12, donde un vehículo despistó, volcó y terminó al borde del asfalto. No debieron lamentarse víctimas fatales. De acuerdo a los datos obtenidos, el conductor, un hombre de 71 años, se durmió, lo que provocó que no advierta una curva ubicada entre los kilómetros 890 y el 891, la cual pasó de largo, provocando un violento vuelco. El automóvil terminó con la parte delantera totalmente destruida. El sujeto debió ser asistido por personal médico del Servicio de Emergencia, quienes lo trasladaron a un centro de salud para su mejor atención. Según las primeras observaciones sólo presentaba lesiones externas. No hubo terceros involucrados.