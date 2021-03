Scaloni habló sobre Messi y reveló un jugador sorpresa

El entrenador de la selección argentina llegó al país y habló de la doble fecha eliminatoria contra Uruguay y Brasil que se viene. El llamado a Agüero, el presente de Dybala y más. Lionel Scaloni, reconoció que el futbolista Sergio “Kun” Agüero “siempre está en consideración”, pero señaló que sabe que “no va a llegar al ciento por ciento” a la doble fecha por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, aunque confía que “pueda agarrar ritmo” en los próximos días. “Es un jugador que siempre está en la consideración, pero tiene que estar en las mejores condiciones”, señaló el técnico del elenco nacional tras arribar al país procedente de Europa, tras lo cual dijo: “Sabemos que Agüero no va a llegar al cien por cien, pero ojalá pueda agarrar ritmo”. Scaloni expresó que habló “hace un mes” con el jugador de Manchester City mientras que, al ser consultado por Lionel Messi, respondió: “Está bien y cuando está con nosotros está todavía mejor. Esperemos que siga todo de esta manera”.

Al hablar de los encuentros ante Uruguay y Brasil, Scaloni manifestó: “Será otra doble fecha difícil, como todas. Vamos a ir viendo cómo van a llegar los jugadores, algunos no están en las mejores condiciones, pero tenemos tiempo para esperar y dar la lista”.

“Hay jugadores y tenemos variantes. Hay chicos lesionados como (Giovani) Lo Celso, Lucas Ocampos, (Marcos) Acuña, esperemos que puedan jugar algún partido para llegar en las mejores condiciones, caso contrario buscaremos opciones”, expresó.

El entrenador del elenco argentino habló acerca de las complicaciones con los viajes de jugadores de algunos países de Europa que tienen restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Creo que hay una reunión con la Conmebol para llegar a un acuerdo. Si los países deciden no mandar a los jugadores, no podemos hacer mucho, esperemos que puedan venir porque son jugadores importantes”, aseveró.

En cuanto al delantero Paulo Dybala, quien arrastra un problema en la rodilla y no viene teniendo continuidad, dijo: “Hablé hace cuatro días y no encuentra solución a su dolor en el ligamento lateral. Va a hacer un tratamiento y será difícil que esté”.

Reconoció que Marcos Senesi, actualmente en el Feyenoord de Holanda, es un jugador sigue y tiene chances de ser citado: “Ha pegado un buen cambio, está jugando con continuidad y en una liga competitiva, puede ser una opción”.

Scaloni arribó esta por la mañana a Argentina y, si bien se preveía que iba a viajar a Santiago del Estero para asistir a la final de la Supercopa Argentina entre Racing y River donde iría a ver al arquero Franco Armani y a los defensores Fabricio Angileri y Milton Casco, finalmente no irá porque debe cumplir con la cuarentena.

La selección argentina recibirá a Uruguay el viernes 26 de marzo, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 21:00 mientras que el martes 30 visitará a Brasil en el Arena Pernambuco a las 21:30.