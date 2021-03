Ricardo Colombi: nadie puede impedir que Canteros vaya por la Intendencia

El senador provincial opinó sobre las intenciones del actual vicegobernador. Gustavo Canteros anunció sus intenciones de ser candidato a intendente por Encuentro por Corrientes. Para Ricardo Colombi tiene derecho a presentarse. “Nadie le puede impedir que se presente”, manifestó el ex gobernador. “Cada uno es libre de trabajar por sus aspiraciones”, agregó. Destacó que Encuentro por Corrientes no es dueño de ninguna candidatura. “Seguramente habrá varios candidatos y los melones se irán acomodando en el camino”, expresó y no descartó que las candidaturas para cargos nacionales se definan en las PASO.