Por remoción del rector tremenda interna radical en Educación

La presidente del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela, desobedeció una orden de la ministra Susana Benítez de remover al Rector de un establecimiento educativo de la Isla Apipé, luego de un sumario administrativo por abuso de autoridad. Se dispuso el traslado de César Humberto Viccini de titular de la Escuela Provincial 419, a la biblioteca de la Escuela N°71. El directivo había ordenado que se le descuente el sueldo a una maestra por no asistir a la institución un domingo día de las elecciones del año 2019, cuando no era su obligación. En realidad, la docente que vive en Ituzaingó, no pudo llegar a la Isla porque Prefectura clausuró el cruce por una tormenta. Viccini es el vicepresidente del Comité Radical de esa localidad y, cuando iba a asumir el Director Normalizador en su lugar, llamó Pekerman, y Varela suspendió la remoción dispuesta por Benítez y la asesoría legal del ministerio. Tremenda interna en el área educativa de la Provincia.