El rector de la Escuela N°419 de la Isla Apipé, César Humberto Viccini, que debía ser trasladado a la biblioteca de la Escuela N°71 de Ituzaingó por resolución del Ministerio de Educación, sigue tranquilo en su cargo por una orden política que vulneró un dictamen de Asesoría Legal. Viccini, no solo cometió abuso de autoridad contra una docente, sino que un informe de la subdirección de Reconocimientos Médicos de la cartera educativa, sostiene que no está apto psicológicamente para ejercer el cargo de director. Había ordenado en su momento que se le descuente el sueldo a una maestra, porque no asistió a la escuela el día de las elecciones del 2019, cuando no era obligación. Viccini además, es el actual vicepresidente del Comité Radical de Apipé. Estaría bajo el amparo de la presidente del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela. Esta funcionaria recibió un llamado telefónico para que incumpla la orden de traslado impuesto por la ministra Susana Benítez. Feroz interna.