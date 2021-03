Pitín bajaría su candidatura en el PJ y aparece el Negro Giraud

El peronismo continúa a la deriva. Sin autoridades tras la renuncia de su interventor Julio Sotelo, ahora el anunciado precandidato a gobernador, José Pitín Ruíz Aragón, podría desistir de su postulación. Las encuestas no le estarían dando margen al diputado nacional por La Campora. El recambio sería el ex intendente de Santo Tomé, Víctor Giraud. Hay un desbarajuste tremendo en la interna justicialista de Corrientes. Vuelven a surgir las figuras de Camau Espínola y Fabián Ríos. El ex medallista olímpico se convertiría en una especie de Jorge Milton Capitanich en Corrientes. El mandatario chaqueño compulsó en 3 oportunidades para llegar a la gobernación de su provincia. En la tercera ganó. Ríos es el que muestra más chances en la órbita del municipio capitalino, donde Encuentro por Corrientes ya tiene dos aspirantes: Eduardo Tassano y Gustavo Canteros. En el radicalismo se debe decidir, si vuelve Ricardo Colombi, o continúa Gustavo Valdés.