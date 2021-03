Picardías del INVICO: los gastos administrativos, más caros que las cuotas

El INVICO resolvió aplicar una fórmula resuelta en 2018, para provocar un incremento en el costo de las cuotas mensuales. Para determinar el aumento se aplicará la variación del índice del salario mínimo vital y móvil. Esta actualización fue dispuesta durante la presidencia de Mauricio Macri. La entidad habitacional de la provincia, más allá de ser violatoria, comenzará a ejecutarla semestralmente. En el caso de cancelación de deudas por parte de propietarios de las viviendas, el monto a pagar treparía entre el 200% y 300%. El organismo de calle San Juan al 400, promovió subas encubiertas, al no poder incrementar las cuotas fijas de viviendas entregadas en los años 90’. Extrañamente el ítem de gastos administrativos, supera en un 300% el valor de la cuota pura, y el Seguro de Incendio que también se paga, en un 55%. En cualquier financiación a largo plazo, es totalmente al revés. Estos costos fijos, no representan ni el 10% de lo que se debe abonar mensualmente. Acá el adjudicatario paga 300 veces más por la impresión de su boleta, que el valor de la cuota. Aunque usted, no lo crea.