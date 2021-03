Pepe Basualdo apuntó contra Marcelo Gallardo

Tras el superclasico: “Debe asumir los errores y no buscar culpables”. El ex mediocampista de Boca criticó al Muñeco por quejarse del planteo táctico de Russo. Pasó el Superclásico pero así como la previa se vive durante toda la semana, el post partido también dura varios días y un histórico de Boca como Pepe Basualdo opinó sobre lo que pasó el domingo en la Bombonera y dejó elogios para Miguel Ángel Russo por sorprender a River con un planteo innovador y cuestionamientos a Marcelo Gallardo por no hacerse cargo de sus errores y buscar culpables.

“Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables. Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. Él no puede decir cómo tienen que jugar los contrarios y lo tiene que respetar”, expresó Basualdo en diálogo con el programa Fin del juego por FM 94.7. Para el ex mediocampista de Vélez y Boca, Russo sorprendió a Gallardo con su planteo táctico y las críticas del Muñeco quejándose porque según su punto de vista el local fue muy defensivo, hablan mal de él: “Tampoco lo va a bajar de donde está en este momento por decir ‘Boca se paró muy bien, la verdad que nos cortaron los caminos’. ¿Qué problema hay si Boca fue defensivo? Él tiene un estilo de juego y lo tiene que bancar y el de enfrente tendrá otro y lo tendrá que respetar. Después será mérito de él si logra romper el esquema que plantea el rival”.

“Gallardo tiene que reconocer los errores cuando pierde y tratar de solucionarlos en la semana. Sino queda muy evidente que cuando River gana está todo bien y cuando pierde no asume los errores y busca culpables”, insistió Pepe en la entrevista con Daniel Retamozo y Florencia Maignon. Para cerrar, Basualdo opinó sobre lo que gritó Juan Román Riquelme en medio de la Bombonera vacía y se escuchó en la transmisión: “Yo no creo que River juegue mal, hay que reconocer los méritos de Borré y Matías Suárez, que contra Boca no funcionaron. Son altibajos pero no creo que venga jugando mal, solo no se le vienen dando algunos resultados”. Reconoció que le gustaría ver a Gallardo en la Selección, puso en duda el rumor del interés del Barcelona por contratarlo y volvió a repetir que no se lo puede comparar con Carlos Bianchi: “No hay vuelta que darle, las estadísticas mandan. Le faltan tres copas del mundo, un par de Libertadores, muchos torneos locales”.

