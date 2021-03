Ordenan a Insfrán dejar entrar una mujer a Formosa

La Corte le ordenó a Insfrán dejar entrar a una mujer a Formosa para ver a su madre enferma. También le indicó que el aislamiento, en caso de ser necesario, se realice en un domicilio particular y no en un centro COVID. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Formosa que permita el ingreso de una mujer para ver a su madre enferma, en la ciudad de Clorinda. Romina Ibarrola podrá entrar a la provincia y además, de acuerdo con lo dispuesto por el máximo tribunal en caso de ser necesario cumplir un aislamiento, podrá realizarlo en un domicilio particular. Formosa permanece en el centro de la polémica debido a las protestas de los últimos días y por las denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos. “Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las demás medidas sanitarias que se estimen pertinentes”, se lee en el fallo a través del que se ordena la medida cautelar solicitada por la mujer.

El fallo completo:

498475373-Medida-cautelar-Ingreso-de-Ibarrola-a-Formosa