Ola de robo de cables en Corrientes

Algunos barrios se quedaron sin alumbrado. La Municipalidad de Corrientes informó que se vienen registrando robos de cableado eléctrico en diferentes barrios alejados de la zona céntrica que afecta el servicio de alumbrado público. A raíz de estos hechos, un tramo importante de la ruta provincial Nº5, entre una reconocida estación de servicios y el control policial de Laguna Brava se encuentra sin alumbrado público. “Estamos teniendo hechos de robo o vandalismo, todavía no lo podemos determinar bien, en distintos puntos de la ciudad, que afectan el servicio de alumbrado público”, expresó el secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera.

Detalló que “tuvimos casos en los barrios Fray José de la Quintana, Pirayuí, San Gerónimo, Universitario, Doctor Montaña, y el último fue esta semana en un tramo importante del tendido sobre la ruta provincial Nº5, entre la estación de servicios que se ubica a la entrada del barrio Ponce y el control policial de Laguna Brava”. Cabrera señaló que el accionar delictivo “causó un grave perjuicio porque dejó sin iluminación a una ruta que es muy transitada, que además se encuentra actualmente en obra, por lo que la ausencia de luminaria lo torna peligroso”.

“Todavía no tenemos bien cuantificado, pero serán entre 700 y 800 metros de cables subterráneos sustraídos, que afectan a 60 columnas de alumbrado”, dijo. Y agregó que se realizó la denuncia policial correspondiente y se está trabajando para “dejar nuevamente en condiciones ese tramo, pero hay que tener en cuenta que se trata de varios kilómetros”, aclaró.

El secretario de Infraestructura realizó una solicitud a la ciudadanía. “Pedimos la colaboración de los vecinos para que, en caso de observar personas sospechosas haciendo retiro de cableado en móviles no identificados con la DPEC o la municipalidad, denuncien llamando al 911 inmediatamente o nos hagan llegar urgente el reclamo a la línea gratuita 0800-5555-6864, ya que todo esto crea un gran perjuicio a los vecinos y nos complica mucho en cuanto a las tareas de mantenimiento”.