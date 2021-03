Nueve años de prisión a Robinho por violación en Italia

Confirmaron la condena a nueve años de prisión para Robinho por violación en grupo. El ex futbolista brasileño es coautor de una violación contra una joven albanesa ocurrida en 2013, cuando era jugador de Milan. El Tribunal de Apelación de Milán confirmó la condena para el ex futbolista brasileño Robinho por ser autor de una violación en grupo a una joven en la ciudad italiana en 2013. El por entonces jugador de Milan, junto a un amigo llamado Falco, quien también fue condenado, forzaron a una chica albanesa de 23 años a tener relaciones sexuales en una fiesta. “Cuando ella se acercó a mí, no estaba ebria, incluso porque ella recuerda mi nombre, recuerda quién soy. La persona que bebe no se acuerda de nada. Ella se acuerda”, se defendió el brasileño hace unos meses. El abogado de la víctima, Jacopo Gnocchi, valoró la condena: “Esta sentencia es un ejemplo para la tutela de las mujeres y demuestra que el sistema funciona, cuando hace falta”.