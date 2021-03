Desde el lunes 5 de abril regirá la nueva Tarifa de Estacionamiento Medido. Los autos radicados en la ciudad de Corrientes tendrán descuento del 50% en el servicio de estacionamiento medido, mientras que los otros vehículos pagarán una tarifa de $60 pesos. El servicio funciona de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Los días sábados, domingos y feriado no se cobra el servicio. La Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana informó la nueva tarifa del servicio de estacionamiento medido en el microcentro de la Ciudad, que regirá a partir del lunes 5 de abril.

Se trata de una medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal para el año 2021, donde los autos radicados en la Ciudad tendrán el beneficio del 50% de descuento al abonar el estacionamiento medido, si están al día con el pago de la patente, mientras que los otros vehículos pagarán una tarifa de 60 pesos. Desde el área informaron que en el caso de los autos que estén radicados en Corrientes y no tengan el impuesto al día podrán abonar una tarifa diferenciada de $40 pesos. Se dispuso desde el Departamento Ejecutivo que los autos que no estén radicados en la Ciudad abonarán la tarifa de $60 pesos, con el objetivo de brindar un beneficio a los vecinos de Corrientes. Esta diferencia en los costos de las tarifas está vigente desde el año 2020, la medida busca beneficiar a los capitalinos. El nuevo cuadro tarifario regirá desde el lunes 5 de abril y se implementará luego de realizar un análisis técnico por parte de los equipos de Hacienda y Transporte, y ante un reclamo de los trabajadores del sector que solicitaban una actualización en la tarifa que desde inicio del año 2020 no tiene modificaciones.

El servicio de estacionamiento medido en la Ciudad funciona de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Los días sábados, domingos y feriado no se cobra estacionamiento. Cuando cada automovilista abone el servicio los tarjeteros procederán a verificar con el número de patente en las máquinas, para corroborar la información de las mismas.

TARIFAS

Autos radicados en Corrientes con patente al día 50% de descuento ($30 pesos la hora)

Autos radicados en Corrientes sin patente al día ($40 pesos la hora)

Autos no radicados en Corrientes ($60 pesos la hora)

Para consultas o reclamos los usuarios del estacionamiento medido pueden acercarse hasta las oficinas de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), ubicada en avenida La Paz 2400, días hábiles de 7:15 a 16:00 o contactarse a través de la línea municipal gratuita 0800 5555 6864.