No hay posibilidad que Aníbal Fernández sea interventor del PJ

Ante la salida del interventor Julio René Sotelo, el parlasur correntino Alejandro Karlen observó que “no veo ninguna posibilidad que Aníbal Fernández sea el interventor del PJ“.

Karlen habló sobre la posibilidad que Aníbal Fernández sea interventor del PJ correntino, considerando que “no veo ninguna posibilidad que sea el interventor del PJ correntino, él mismo lo dijo, que no va a formar parte del gabinete de Alberto Fernández, no creo que el presidente lo convoque si no quiere trabajar para el partido”.

Sobre la propuesta que realizó para las provincias de frontera, Karlen propuso que “las ciudades de fronteras con las que tengamos intercambio, provincias como Corrientes tenga un adicional de vacunas para zonas de fronteras”, tal como “se lo pedí a la ministra de Salud y al presidente Alberto Fernández”.

El parlasur mantuvo que “la semana pasada envié un informe a la ministra Carla Vizzotti, y fui coordinando cosas entre Paraguay y Brasil, porque el incremento de casos que tuvo el país vecino no es normal”. Y puntualizó que “esta nueva cepa es menos asintomática que la cepa anterior, y esto hace que el sistema sanitario colapse, por eso estuve reunido con el gremio de camioneros para que me informen cuántos camiones ingresan a la Argentina por día, para poder controlar mejor eso, por ejemplo, entre 1.500 y 1.600 camiones por día ingresan a Paso de los Libres”.