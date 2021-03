No alcanzó el golazo de Messi y Barcelona eliminado de la Champions

El golazo de Lionel Messi no alcanzó y Barcelona quedó eliminado de la Champions League. El equipo de Pochettino empató 1-1 en Francia con el conjunto Culé e hizo valer el 4-1 obtenido en Camp Nou. La Pulga metió un gol y erró un penal. Jugaron Icardi, Paredes y Di María en el local. Lo había dicho Ronald Koeman en la ida. Un 4-1 es casi imposible de remontar. Este miércoles, Barcelona hizo un gran partido, empató 1-1 en su visita a París Saint Germain pero no le alcanzó y quedó afuera en los octavos de final de la Champions League. Kylian Mbappé abrió el marcador para los de Mauricio Pochettino y Lionel Messi marcó un tremendo golazo para la igualdad, pero luego erró un penal. Leandro Paredes y Mauro Icardi fueron titulares en el local y Ángel Di María ingresó en el segundo tiempo.

Desde el primer minuto, el elenco Culé demostró una clara superioridad y se plantó en campo rival. Llegó constantemente durante el primer tiempo, pero entre la ineficacia de Ousmane Dembélé y la gran actuación de Keylor Navas, el gol no llegaba. Para colmo, los parisinos se pusieron en ventaja en una de sus primeras llegadas. Clement Lenglet lo pisó a Icardi dentro del área y el árbitro cobró penal luego de revisar el VAR. Mbappé, que había convertido un hat-trick en la ida, le rompió el arco a Ter Stegen y puso el 1-0.

El Barcelona llegó rápidamente al empate. Messi agarró la pelota en tres cuartos de cancha y sacó un bombazo que se colgó en el ángulo izquierdo del arquero costarricense, que nada pudo hacer para evitar el golazo de la Pulga. Sobre el final de la primera mitad, el rosarino tuvo una nueva chance clarísima de acercarse al sueño de la remontada. Krzawa bajó en el área a Griezmann y hubo penal. Messi pateó fuerte, Navas la tapó, dio en el travesaño y el PSG se salvó de milagro. Historia casi sentenciada.

En el complemento empezaron a pesar las piernas. Los Culés seguían cerca de ponerse en ventaja, pero casi no generaron verdadero peligro, y cuando lo hicieron, atajó Keylor Navas, la gran figura. Fue final 1-1 y París Saint-Germain de Mauricio Pochettino se metió en los cuartos de final de la Champions League. El Barcelona de Lionel Messi vuelve a quedarse afuera prematuramente, aunque dejó una imagen menos escandalosa que en las últimas cuatro ediciones.