Narco policía del barrio Jardín, no descartan más detenciones

Por el policía narco preso en el barrio Jardín, no descartan que haya más detenidos. El comisario César Fernández señaló que las investigaciones seguirán. Podría haber más allanamientos. Luego de la detención de un policía que comercializaba droga, desde la fuerza no descartan que haya más implicados. El funcionario aseguró que sienten conformidad de librarse de quienes obran mal. El director de Seguridad y Prevención del Delito, comisario César Fernández, explicó que el funcionario estaba de licencia por estrés hacía un año. Fue apresado el viernes luego de un allanamiento en el barrio Jardín. Adelantó que se esperan nuevos allanamientos y podría haber más implicados. “Fueron meses de investigación”, explicó. “Es una alegría porque erradicamos de la fuerza a personas que no están a la altura”, expresó. Dijo que “no vamos a permitir este tipo de hechos ni apañar a este tipo de personajes”.