Jorge Langone era maestro de una escuela de Villa Lugano y murió a causa del Covid-19. La asociación ADEMYS convocó a todas las escuelas a realizar un paro docente, en el marco de un día de duelo y protesta por la muerte del maestro Jorge Langone a causa del coronavirus. Por la tarde, realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la Escuela Martiniano Chilavert Nº5.460, en el barrio porteño de Villa Lugano. La secretaria general de ADEMYS, Mariana Scayola, se refirió a la medida de fuerza convocada por el sindicato docente: “Estamos muy tristes y con mucha bronca por el fallecimiento de Jorge”. La dirigente explicó que la muerte del docente “es el reflejo de una política aperturista en general del Gobierno de la Ciudad y que en particular en Educación los números hablan por sí solos”, agregando que “Desde que empezaron las clases, los casos aumentaron un 50% en la Ciudad”.

“En las escuelas ya tenemos docentes que se han contagiado en cantidad y han contagiado familiares que han fallecido. Jorge es el primero, pero lamentablemente no podemos decir que vaya a ser el único”, señaló Scayola. La dirigente exigió que los protocolos sean cuidados, ya que la presencialidad “tenía que estar acotada y no podían abrir los transportes públicos”. Señaló que “no sólo nos están poniendo en peligro a nosotros sino también a todos los que nos rodean a nosotros”. Y destacó que “no tenemos vacunas para vacunarnos y en este contexto se da la muerte de Jorge”. Scayola agregó que la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, sostuvo que “todo va muy bien y que esto era un triunfo de la presencialidad”. La gremialista remarcó que “nosotros venimos haciendo la progresión geométrica de lo que implican los casos; el Gobierno no nos llamó después de lo de ayer”.

“Hay una negación de la situación. Por un lado, dicen que la situación es grave y por otro presionan para evitar que se cierre donde se tiene que cerrar y piden flexibilizar los protocolos”, concluyó Scayola. A las 14:00 habrá una conferencia de prensa en la puerta del colegio donde trabajaba Langone para recordarlo y alertar por la situación en general.