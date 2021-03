Están llegando hoy dos partidas más de vacunas anticovid al país. Hoy arribarían más Sputnik desde Moscú, mientras que el domingo desde Holanda vendrá una provisión de 218.400 inoculantes de AstraZeneca que corresponden al Programa COVAX. Con estas nuevas partidas, Argentina superará los 5 millones de dosis. Corrientes recibe por estas horas 7.800 inmunógenos más, y traslada la mayor parte de su aplicación al interior. San Cosme, el tercer municipio en tener contagiados desde el inicio de la pandemia, quedó otra vez relegado. Su primer caso fue el 24 de abril de 2020. No solo que no figura en la lista de 51 localidades que se beneficiaran con las inmunizaciones, sino que increíblemente fue borrado del sistema de Turnos. No aparece como ciudad. Inclusive, algunos de sus habitantes terminaron siendo registrados en Peyrano, un pequeño pueblo de Santa Fe a 45 kilómetros de Rosario. Algunos sancosmeños, ironizaron con trasladarse hasta esa localidad para poder recibir la vacunación. Aunque usted no lo crea.