Mundial Qatar 2022: el impactante precio de las entradas

Son pases VIP que se pagan al tipo de cambio “tarjeta”. Aunque son carísimos, en el país se vendieron más de lo previsto. Y ahora empiezan a ofrecer paquetes con alojamiento. Cuánto valdrían los vuelos. La pandemia y las actuales restricciones a los vuelos no parecen haber importado. Tampoco que falte más de un año y medio, ni que aún no esté confirmada la clasificación de la Selección Argentina. Un mundial es un mundial y, ante la primera chance de presenciar los partidos de Qatar 2022, hubo argentinos que rompieron el “chanchito” para adquirir las únicas entradas hoy disponibles. Opciones de lujo que requieren pagar al menos $ 150 mil por un asiento.

Por el momento, pese a la incertidumbre que genera el coronavirus, la próxima Copa del Mundo de la FIFA no ha sido reprogramada. Se mantiene el plan de jugarla a partir del 21 de noviembre de 2022. Y con un esquema inédito dado que los ocho estadios mundialistas estarán muy cerca, a no más de 55 kilómetros uno del otro, lo que permitirá presenciar varios partidos el mismo día.

El problema no será entonces el traslado entre sedes, sino llegar hasta el país anfitrión. Hay 13.300 kilómetros entre Buenos Aires y Doha, la capital de Qatar. Y actualmente un pasaje ida y vuelta con dos escalas puede costar más de $ 300 mil. De todos modos, para las fechas del Mundial aún no se conocen las tarifas: se confirmarán en noviembre. Tampoco salieron todavía a la venta las entradas tradicionales. Pero sí se volvió posible comprar los llamados “paquetes de hospitalidad”: unos boletos exclusivos que permiten presenciar los partidos con una serie de servicios de lujo incluidos, como comidas, bebidas, ubicación preferencial y comodidades diversas.

Estos tickets salieron a la venta en febrero a nivel mundial y desde la Argentina aún se los puede adquirir. Siempre pagando en dólares o bien en pesos al cambio “tarjeta”, actualmente en $ 157,60 por dólar porque a la cotización oficial se le suma el impuesto PAIS (30%) y un 35% de recargo. Las entradas VIP se compran directamente en la web oficial del programa Hospitality de la FIFA o bien a través de las agencias de turismo autorizadas de cada país, que las empiezan a ofrecer también con la chance de agregar el alojamiento y -más adelante- los vuelos.

Los tickets VIP y sus impactantes valores

El costo de las entradas de “hospitalidad” que se están ofreciendo en el sitio oficial arranca en US$ 950 por partido (unos $ 150 mil al tipo de cambio para turismo), aunque es posible pagar hasta US$ 4.950 por ticket ($ 780 mil) para acceder al mayor lujo. Y eso rige sólo para la fase de grupos. Porque, para los octavos de final, la entrada VIP más económica disponible es de US$ 1.250 ($ 197 mil); y para cuartos de final se paga al menos US$ 1.550 ($ 244 mil).

Con el fixture a la vista, una opción es adquirir entradas para partidos específicos, aun sin saber quiénes serán finalmente las selecciones que los jugarán. Pero también es posible comprar paquetes de entradas para seguir a un equipo determinado en cierto tramo del torneo, más allá del grupo y las llaves que le toquen. Por ejemplo, si se elige seguir a la Argentina, un paquete de entradas VIP para asegurarse un lugar en los tres partidos de la primera fase requiere pagar al menos US$ 2.850 ($ 449 mil) por persona. Si a eso se le suma el encuentro de octavos de final (4 partidos en total), el costo es de al menos US$ 4.100 ($ 646 mil). Y por un paquete que también incluya los cuartos de final (5 encuentros), el costo asciende a US$ 5.650 ($ 890 mil).

Para los partidos definitorios del torneo, en tanto, un paquete que incluye entradas VIP garantizadas para la semifinal y la final vale US$ 6.700 ($ 1.056.000) en su versión más económica, aunque con todos los lujos puede irse hasta US$ 21.100 ($ 3.325.360), según datos facilitados por Mundoreps, uno de los agentes oficiales del programa en la Argentina.

Alta demanda global y también local

“Tuvimos muchas más ventas que las esperadas, y mucho interés por parte de los clientes. Lo más demandado fueron entradas para los tres partidos de la fase de grupos más el de octavos y el de cuartos, una opción que casi nunca se había vendido mucho. También hay ventas de la opción para ver una semifinal y la final”, contó a Clarín Gustavo Signorio, el director general de Mundoreps. Y explicó que los paquetes con alojamiento y servicios los estarán lanzando pronto, este mismo mes. Mientras que los vuelos recién se podrán agregar cuando falte un año para que la pelota empiece a rodar, con tarifas que recién entonces se confirmarán. En Rotamund, otra de las agencias oficiales designadas por la FIFA, contaron también que “hubo muchas consultas” y destacaron que, si la Selección Argentina al final no se clasifica, las entradas VIP compradas se pueden devolver a la FIFA con una penalidad de sólo 50 dólares por localidad.

“La demanda de estas entradas fue altísima y la verdad es que ya quedan muy pocas. Muchas opciones ya están agotadas. Sobre todo los palcos, que fueron muy comprados por los mismos árabes. Pero también las más económicas, que se están comprando desde todo el mundo”, dijo a Clarín Roberto Petti, gerente de Rotamund.

En la agencia 4Tourists también comenzaron a ofrecer las entradas VIP. Dicen allí que recibieron “muchas, muchas consultas” y que ahora se preparan para lanzar diversos paquetes con traslados y alojamiento. “Van a estar disponibles recién a mediados de abril. Ya nos llegaron los precios y entiendo que van a costar más o menos como los de Rusia 2018. Evaluamos también ofrecer la opción de pasar algunos días en Dubai”, comentó a Clarín Pablo Salas, gerente de Ventas de la firma.

Otras agencias, sin embargo, ya empezaron a ofrecer los planes más completos. Buteler, por ejemplo, lanzó un paquete con entradas VIP y 14 noches de alojamiento para ir a los tres partidos de Argentina de la fase de grupos. El costo publicado es de US$ 4.800 por persona en base doble, lo que equivale a $ 756.500 sin incluir el costo de los vuelos.

Un mundial muy poco tradicional

El emirato de Qatar será el primer país de Medio Oriente en organizar una Copa del Mundo y también el de menor superficie: tiene apenas 11.500 km2, la mitad que Tucumán, y una población de 2,75 millones de habitantes. Por esta razón, también será la primera Copa del Mundo con todos sus estadios a una hora de viaje entre sí. La Copa se hará en noviembre y diciembre, una época nada habitual, para evitar las temperaturas mayores a 40° e incluso 50°C que pueden llegar a registrarse en otros meses, debido al clima desértico del lugar. Los estadios, según se prometió, estarán siempre a 22° durante el juego gracias a una impresionante inversión en sistemas de refrigeración. Por otro lado, quienes lleguen hasta allí desde países como la Argentina deberán adecuarse a las estrictas costumbres y leyes de este país islámico, que incluyen límites muy estrictos para el consumo de alcohol y el posible arresto de quienes cometan una agresión física o verbal en plena calle.

Clarín