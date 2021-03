Luego del accidente que le costará la vida a un motociclista en la Ruta 12, se supo que Vialidad Nacional que trabajaba en la zona, no colocó las señalizaciones de advertencia. Un vocero del organismo vial le había señalado a la prensa que todo estaba en orden, pero no habría dicho la verdad. Osvaldo Cardozo de 33 años, murió al estrellar su moto contra un camión mediano, que frenó de imprevisto al advertir sobre la hora al banderillero. Falleció en el acto. Carteles que deben estar a 150 metros del sitio donde se ejecutan las obras, pidiendo la reducción de la velocidad a los vehículos, no estaban colocados. El descuido, finalmente provocó la tragedia. Las imágenes captadas en el lugar del luctuoso incidente vial, certifican la irresponsabilidad. Cardozo, padre de un niño, perdió a su mamá y a su papá, víctimas del coronavirus. Años atrás, un hermano suyo de 26 años, también falleció en un accidente de tránsito. Una muerte que pudo haberse evitado.