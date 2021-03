“Messi” anduvo a las trompadas para robar pero perdió

A falta de armas para robar, se rebuscó con trompadas pero le falló. Al estilo del Roña Castro este muchacho atacó con una camiseta de “Messi” ante la falta de un arma para amenazarlos, atacó a las piñas limpias a dos serenos para intentar sacarles lo escaso de valor que había en el lugar que cuidaban. Ocurrió en el Barrio Fray José de la Quintana en la madrugada de hoy, pero merced a la férrea defensa de los cuidadores nocturnos el violento ladrón no logró su objetivo.

Cuando el GRIM 2 llegó al lugar los hombres lo describieron de pies a cabeza, sobre todo por la “10” que llevaba en la espalda, por lo que no fue difícil encontrarlo cuadras más adelante antes que ataque a otras personas. Así, Delfor Jhoan de 21 años fue detenido y llevado a la Comisaría 21ª y, casualidad, con los policías no se hizo el malo.

Policías Trabajando II