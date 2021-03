Lo dijo Luis Ardente el flamante arquero de Boca Unidos. El experimentado jugador señaló que está “en un momento lindo de mi carrera” y “no vengo a exigir nada, sólo a aportar lo mío y hacer las cosas bien para ganarme la titularidad”. El sábado participó del primer entrenamiento en Boca Unidos, que sumó en la semana la tercera incorporación con vistas a la temporada 2021. Se trata del arquero Luis Ardente (39), quien llegó el viernes por la noche a esta capital y en la mañana del sábado participó del primer entrenamiento con el aurirrojo. “Me planteo un objetivo claro, que es el ascenso”, dijo antes Ardente, cuando se estaba trasladando hacia Corrientes, en La Red (107.1 Mhz). El arquero comentó uno de los motivos para llegar a Boca Unidos: “He tenido posibilidades de jugar en la Primera Nacional esta temporada, pero los clubes que me han llamado la verdad es que no me seducían, porque no tenían la posibilidad de pelear un objetivo, y yo en toda mi carrera he tratado de estar en equipos que puedan ascender o pelear por algo”.

“Estoy contento de poder participar en este equipo y de compartir con el cuerpo técnico a los que ya conozco de San Martín (San Juan) que es otra de las razones por las cuales estoy acá. La verdad es que conozco cómo trabajan, con un objetivo bien definido, y además tengo referencias que es un club muy ordenado, y eso para mí es muy importante”, manifestó Ardente.

Del plantel Aurirrojo dijo conocer “a Franco Lazzaroni y a Maxi Oliva los tuve de compañeros en San Martín y me hablaron bien del club. Sé que son grandes jugadores que le van a ayudar al equipo a luchar por el objetivo”. Acerca de cómo se encuentra físicamente, comentó que “desde que se terminó el contrato en Estudiantes de Río Cuarto estuve entrenando con un preparador de arqueros que estaba en San Juan por la mañana, y a la tarde hacía trabajos en el gimnasio y salía a correr. Obviamente que me falta el entrenamiento normal con el grupo, con los compañeros, hacer fútbol y trabajo reducido. Me siento bien, creo que estoy en un momento lindo de mi carrera. Después de la cuarentena cumplimos el objetivo con Estudiantes de llegar a una final, de pelear por el ascenso, que no se dio por esas cuestiones de los penales”, indicó.

Reconocido por su capacidad de patear penales, Ardente señaló: “No vengo a exigir nada, sólo a aportar lo mío y buscar ganarme la titularidad. Quiero hacer las cosas bien para que se sientan conformes y seguros mis compañeros y brindarle seguridad al equipo. Es la primera vez que voy a jugar (Federal A), porque antes lo hice en primera división y en Primera Nacional. Tengo referencias de lo duro y parejo que es el torneo, por eso hay que estar preparados, muy atentos a cada partido para hacer las cosas bien y buscar lo mejor para el equipo”, precisó.

Reconoció que “en el torneo hay equipos de mucha historia. Va a ser difícil, complicado, y pesará la localía, aunque no haya público, más que nada por los viajes. Pero Boca Unidos es un equipo grande que no merece estar en esta categoría, debe estar más arriba, y buscaremos ayudar a lograrlo con el resto de los muchachos”. El arquero manifestó su anhelo de “ponerme bien lo más rápido posible para llegar de la mejor manera y poder jugar (ante Godoy Cruz) en la Copa Argentina. Vengo motivado, con un objetivo claro, y esperemos que se pueda llegar a dar”, concluyó Ardente.

CERRÓ CON FÚTBOL

El plantel de Boca Unidos cerró la semana con una práctica de fútbol en el campo de juego del estadio ubicado en el predio Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto. Con varios futbolistas aquejados por molestias debido a la exigente pretemporada (hicieron tres doble turno en la semana) el cuerpo técnico enfrentó a dos equipos con muchos juveniles en cancha. El plantel tendrá este domingo descanso, y mañana cuando se vuelvan a encontrar completará el mes de preparación. Por delante hay dos partidos amistosos confirmados frente a For Ever. El primero de los encuentros de práctica se cumplirá este martes desde las 8:00 en Boca Unidos, mientras que la revancha tendrá lugar el viernes en el estadio Juan Alberto García de Resistencia. La próxima semana también se espera por la llegada de más incorporaciones, ya que hasta ahora el club sólo ha sumado tres refuerzos: el mencionado Ardente, Maximiliano Oliva e Iván Silva.