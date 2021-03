Ocurrió esta tarde en Corrientes, cuando los vecinos atraparon a dos chorros que agredieron a una joven. Dos jóvenes, en el camino al barrio Esperanza, al observar el paso de una mujer con su hijo de cinco años en moto, le sustrajeron a punta de cuchillo una mochila y le robaron el celular. Al emprender la huida fueron perseguidos por los vecinos que observaron el delito, quienes lograron entregarlos a la policía. La víctima sufrió lesiones en el rostro y la mano, mientras que el nene salió ileso del violento arrebato.

Gabriela detalló desde radio Dos, lo sucedido en el camino de acceso al barrio Esperanza que parte desde su cruce con avenida Maipú. “Por la lluvia venía muy despacio por la calle, como es de tierra, está muy resbaladiza y en eso me cruzo con dos muchachos que venían a pie y uno me arranca la mochila y salen a correr, en eso dejó a mi hijo con una chica que estaba cerca y los sigo”, comentó Gabriela. “Veo -agregó– cómo sacan algo de la mochila y la tiran, al recuperar la mochila descubro que me robaron celular y los vuelvo a seguir hasta que se pierden en un monte”.

CÓMO LOS ATRAPARON

La mujer comentó que “media hora después salen del mismo monte, hasta donde algunos vecinos los siguieron y luego de una persecución atrapan primero a uno, después al otro; ahí los detienen y los entregan a la policía”. Efectivos del GRIM con la colaboración de la Comisaría 14ª detiene a los delincuentes trasladándolos a la unidad policial para los tramites de rigor. Los aprendidos son dos jóvenes apellidados Villagra de 20 años y Argüello de 22 años, con domicilios en el barrio Pirayuí. Se secuestró el cuchillo utilizado para delinquir y se recuperó lo robado a la joven.