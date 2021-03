Bandera negra desde la Jefatura de Migraciones en Paso de los Libres: “Lo mejor que podemos hacer es no viajar a Brasil, la situación es grave”. A manera de recomendación, “por ahora lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y como jefa de Migraciones, es no viajar especialmente al Brasil donde la situación es grave no solo en Uruguayana sino en todo el Estado de Rio Grande Do Sul, que está con bandera negra que es el índice de mayor peligrosidad de esta Pandemia”, señaló la titular de Migraciones en Paso de los Libres, María de los Ángeles Altamirano. Sostuvo que “por ahora lo que mejor podemos hacer es cuidarnos, respetando todas las medidas sanitarias establecidas. Y, sobre todo, como jefa de migraciones, no viajar, quedarnos en Argentina, quedarnos de este lado por el momento y sobre todo no pasar al Brasil”.

Comentó que “la situación que se está viviendo en Uruguayana y en todo el Estado de Rio Grande do Sul es grave, se está con bandera negra que es lo peor que puede pasar en Pandemia, denota la máxima peligrosidad”. Indicó que “hasta hoy día, recibimos consultas de gente que quiere viajar a Brasil ya sea por trabajo o por vacaciones, pero nuestra frontera está cerrada. El único medio por el cual pueden por el momento ir a Brasil son los vuelos aéreos, aunque también se redujo la capacidad de vuelo preventivamente”. Altamirano subrayó que “nosotros informamos todo esto y que por esta frontera no pueden y el que quiera ir a Brasil debe ir por Ezeiza”. Agregó que “lo único que nosotros estamos dejando ingresar por el momento, son aquellos argentinos que antes del cierre de fronteras, que fue en el 25 diciembre, estaban en Brasil. Ellos no tienen ningún inconveniente en retornar”. Aclaró que “aquellos que cruzaron al Brasil después de esa fecha tienen que volver por Ezeiza, estimando que son más de 7 mil argentinos en tal condición”. Explicó que “todo el que retorne debe necesariamente presenta PCR negativo y realizar la cuarentena pertinente que por el momento son 7 días que deben cumplirse”.