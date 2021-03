Liga femenina: las correntinas por fin pudieron festejar

La franquicia correntina dio cuenta de Española de San Vicente 84-55. Sus mejores producciones fueron Sofía Cabrera 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y Julieta Tell 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Desahogo en el bunker correntino luego del triunfo. Ese mismo que le fue esquivo 24 horas antes y que lo merecieron por rendimiento y despliegue ante las “fortineras”. Sirve y mucho, sobre todo para tomar confianza y ver que el esfuerzo tiene su premio. Con el afán de cortar la mala racha ambos equipos salieron a la cancha. Los primeros minutos fueron muy imprecisos y eso llevó a que el goleo sea bajo. Corrientes buscaba desde el perímetro y Española intentaba en la pintura. Luego de una intervención de Cabrera y Ramírez la pizarra mostraba 8-6 promediando el periodo. En los minutos siguientes el trámite no varió sustancialmente, hasta que Cabrera (10), con una bomba y una vez salida en contraataque puso la primera distancia 13-6 lo que obligó a la pausa de Piana. Los siguientes minutos Española de la mano de Tasini encontró el gol, y cuando lograron acortar la brecha 17-14, una intervención desde los 6.75 de Tell le dio cifras definitivas para Corrientes en el primer tramo a 20-14.

El segundo acto Corrientes entró fino y le empezó a marcar diferencias al rival estableciendo la primera máxima 24-14 con dos minutos de juego. Española se cargó de faltas en poco tiempo, y el juego en líneas generales era luchado palmo a palmo. Cuando logró limar algunos puntos las de San Vicente (25-18), Checenelli frenó las acciones para ordenar las ideas. El resto del parcial, Corrientes desde la defensa anuló los intentos de Española y arriba siguió lastimando el cesto rival, para llevarse el periodo 40-26 (parcial también favorable de 20-12). El tercer segmento, Corrientes desplegó toda su ofensiva, esa que se le negó en todo el torneo y en pocos minutos empezó a definir el pleito rápidamente, 45-30 con 5’00 por jugar, con bombas del tándem Paz-Duarte, solo por citar algunos ejemplos. Las “Pasionarias” a esa altura de la noche controlaban a voluntad el juego y en el ambiente flotaba que no había manera que no pueda cerrar favorablemente la historia. Finalmente, Corrientes cerró el parcial a su favor 63-44.

El último periodo estuvo de más. Corrientes fue muy superior y lo definió en forma contundente y pudo calmar el dolor de penas pasadas, donde como se dice en la tribuna “el equipo no ligaba” y a pesar de merecer mejor suerte en varios juegos no pudo resolverlos. El 84-55 final, viene a ser como un bálsamo de agua en medio del árido desierto y el combustible de la motivación para encarar dentro de una semana el último tramo del certamen con ánimos renovados.

SÍNTESIS

Corrientes Básquet 84: Candela Foresto 7, Abril Ramírez 11, Sofía Cabrera 18, Ana Paz 10, Iara Navarro 7 (fi); Julieta Tell 15, Aldana Duarte 9, Julia Centurión, Micaela Piazza 7, Agustina Basualdo, Guadalupe Almozni y Celeste Godoy. Entrenador: Diego Checenelli. Asistente Entrenador: Enzo Almeida.

Española de San Vicente 55: Valentina Zambito 2, Rocío Estrada 7, Julia Fernández 7, Ayelen Bouyón 6, Martina Rodríguez 6 (fi); Valentina Rodríguez, Ivana Visco 5, Morena Astudillo, Sofía Díaz 5, Florencia Tasini 5, Julieta Tubio 12, Pilar Carrá. Entrenador: Maximiliano Piana. Asistente Entrenador: Facundo Ledesma. Parciales: 20-14, 40-26 (20-12), 63-44 (23-18), 84-55 (21-11)

Árbitras: Florencia Benzer, Erica Aragona y Victoria Spinazzola

Estadio: Templo del Rock