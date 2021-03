Una joven identificada como Belen C. fue demorada ayer por el evento clandestino en el barrio Ciudades Correntinas. Recuperó su libertad anoche tras prestar declaración. En el domicilio había 200 personas en una fiesta no permitida. Secuestraron 10 automóviles y 15 motocicletas. La joven enfrenta cargos por infracción a las disposiciones sanitarias que dieron a conocer los gobiernos nacional y provincial para evitar contagios de coronavirus. Ayer a la madrugada, una patrulla del Grupo de Rápida Intervención Motorizada Nº2 (GRIM-2), al desplazarse por el barrio Ciudades Correntinas, recibió información que en un domicilio se estaba realizando una fiesta con masiva concurrencia. Los agentes, que se desplazaban en una camioneta, fueron a verificar avanzando por un camino en muy mal estado.

El domicilio donde se realizaba la fiesta estaba a oscuras y no se escuchaba música. Pero afuera había varios autos y motos estacionados. Se constató una concurrencia estimada en 200 invitados, que recibieron la orden de desalojar el inmueble.