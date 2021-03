Ley Oncopediátrica Provincial con media sanción de Diputados

El tratamiento del Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños y Adolescentes con Cáncer pasa al Senado. Los diputados pidieron de forma unánime celeridad en el tratamiento (en la Cámara Alta) considerándola una normativa de “justicia social”. La Cámara de Diputados, en su segunda sesión, otorgó media sanción a la creación del Programa Provincial de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, que funcionará en la órbita conjunta del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de la Provincia, con el objetivo de prevenir y diagnosticar de forma precoz, enfermedades oncológicas en niños y adolescentes; brindándoles atención integral basada en la persona, para garantizar el más alto nivel de vida posible del paciente y su familia. La iniciativa, -presentada y fundamentada por el presidente de Diputados Pedro Cassani- tiene el aporte de destacados profesionales médicos (a nivel local y nacional), ONG, y familiares de pacientes correntinos, además de los propios legisladores, con el objetivo de asegurar el libre y rápido acceso a tratamientos especiales, trasplantes, nutrición, cuidados paliativos, rehabilitación, prótesis, etc.

Se establece, entre otros artículos, la cobertura psicológica, garantizando la contención emocional; el acceso del paciente a la educación y recreación; y “refiere particularmente a facilitar el acceso a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos”.

Párrafo aparte, se menciona cuestiones que no siempre se cumplen: agilidad en turnos y trámites, transporte, licencia de padres, entre otros puntos, que seguirán perfeccionándose hasta tanto se convierta en Ley. El autor de la iniciativa Pedro Cassani, pidió al vicepresidente primero Eduardo Vischi que presidiera el encuentro, para él, desde una banca, fundamentar la iniciativa, de la cual, aclaró que “nació de la sociedad que recurrió a la Legislatura para darle un marco legal a lo que se gestó desde la necesidad… Ellos explicaban, que la burocracia es más fuerte que la preocupación”, citó como ejemplo.

Recordó que “en Argentina hay 1.350 nuevos casos de cáncer en niños por año, donde el 60 o 70 por ciento se resuelven favorablemente cuando es tratado a tiempo”.

“Cada caso correntino se convirtió en la causa de la ley, por ende es una causa de todos los correntinos”, señaló para acotar que “la lucha (por la ley nacional y provincial) la encabezan los que lamentablemente perdieron hijos. Son papás y mamás que no quieren que otros vuelvan a pasar por lo mismo”.

Para cerrar su alocución, el titular de Diputados indicó que “si logramos que se convierta en ley, seguramente nos daremos cuenta que nos faltaron algunas cosas. La idea no fue generar la ley perfecta, sino la ley posible, que entendemos que la provincia está en condiciones de poder desarrollar y, seguramente, la propia realidad nos dirá en el futuro cuales son los artículos que debemos incorporar”.

DIPUTADA MEIXNER

La diputada Meixner, en representación de la bancada del PJ, dijo que “celebramos que el proyecto sea integral, que incorpore a toda la familia. Es una reivindicación de justicia social esta ley, porque permite que los más humildes tengan la misma atención que los que tienen un poco más de recursos… Esto es justicia social”, afirmó para pedir que el proyecto sea tratado prontamente en el Senado. “Es un proyecto muy empático”, opinó ante sus pares.

El diputado Marcelo Chaín, manifestó con vehemencia: “me siento honrado como legislador, como correntino, de hacer un aporte más… En materia legislativa nunca se termina de aprender, cuando escuchamos a las personas que padecen estas patologías y a los científicos que dejaron horas de su vida estudiando la materia”.

La aprobación fue por unanimidad; y vía online siguieron la sesión, familiares de pacientes correntinos, como el caso de la familia Luque de Curuzú Cuatiá que, lamentablemente, se encuentra contagiada de Covid-19. “Muchas gracias”, dijo Griselda Castillo, mamá de Verónica Luque.

Manifestaron su agradecimiento padres mercedeños y de otras localidades; ONG de Buenos Aires y de la provincia de Corrientes, y profesionales médicos que colaboraron en la redacción del proyecto de ley.

RESOLUCIONES APROBADAS

La Cámara de Diputados aprobó, además, una resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia N°767/2020 a través de cual se congela las cuotas de deudores hipotecarios UVA y la pronta solución de fondo a la situación de estos deudores. Del mismo modo el pedido a Vialidad Nacional y al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), se arbitren las medidas correspondientes, a efectos de inspeccionar el puente ubicado en el km 948 de la ruta nacional Nº12 entre las localidades de Saladas y San Lorenzo.

También la solicitud al Poder Ejecutivo informe respecto a la implementación efectiva de la Ley Nº6.527 de adhesión a la Ley Nacional Nº2.7499 -Ley Micaela-.