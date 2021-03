En otro indignante robo en una casa, se llevaron hasta lo que había en la heladera. Ocurrió en la madrugada del jueves en una vivienda del barrio Esperanza. La propietaria de la casa comentó desde Sudamericana que los ladrones ingresaron y se llevaron un lavarropas, televisor, tubos de gas y todo lo que había en el interior de la heladera. Indignante por donde se lo mire. La víctima indicó que el robo se dio en la madrugada del jueves en una vivienda del barrio Esperanza. De acuerdo a su relato, una persona de contextura delgada ingresó por la ventana y abrió la puerta principal de la casa para que ingresen el resto de los delincuentes. Se alzaron con un lavarropas, un televisor, dos tubos de gas envasado. Lo insólito del hecho es que también le vaciaron la heladera.

“Estábamos durmiendo, no escuchamos nada. Cuando me levanté, me encontré con mi casa practicante vacía”. La denuncia fue radicada ante la policía y sospecha que los delincuentes serían personas de la zona.